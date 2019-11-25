В ВС РФ отмечается День военного миротворца

25 ноября в нашей стране отмечается День российского военного миротворца. Этот праздник появился в военном календаре на основании указа президента от 1 августа 2016 года.Началом военного миротворчества отечественного контингента официально считается миссия 1973 года в Египте. Именно тогда группа советских офицеров была направлена на север Африки в качестве миротворцев – по решению советского правительства. Советские военнослужащие представляли миротворческий контингент Организации Объединённых Наций. Основной задачей нашего контингента было наблюдение за обстановкой в зоне Суэцкого канала и в районе Голанских высот с пресечением попыток с чьей-либо стороны вновь разжечь конфликт.Первая группа советских миротворцев насчитывала 25 человек. Командовал группой полковник Николай Белик. Как вспоминают участники миротворческой миссии, перед её началом был проведён многоступенчатый инструктаж, который касался, в том числе, и вопросов арабо-израильских взаимоотношений. Один из инструктажей проводил лично замначальника Генштаба ВС СССР генерал армии Николай Огарков. По его словам, важно было не допускать возобновления боевых действий.В 1974 году советские военнослужащие в рамках своей ооновской миссии приняли участие в операции «Омега». Задачей операции были поиски останков военнослужащих, которые погибли в ходе недавнего конфликта. Военнослужащие отмечают, что зачастую приходилось действовать на территориях, которые были плотно заминированы, и никаких карт минных полей на руках у советских миротворцев изначально не было.Сегодня российские миротворцы выполняют поставленные перед ними задачи в Приднестровье. Именно благодаря им на берегах Днестра сохраняется мир, не льётся кровь, как это было в ходе конфликта в начале 90-х.Во многом именно миротворческую миссию выполняют и отряды российской военной полиции на севере Сирии. Несмотря на откровенные провокации, российские солдаты и офицеры продолжают эффективно справляться с важной для региона задачей по недопущению вооружённых столкновений.«Военное обозрение» поздравляет военных миротворцев ВС РФ с профессиональным праздником.