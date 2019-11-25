В ВС РФ отмечается День военного миротворца
25 ноября в нашей стране отмечается День российского военного миротворца. Этот праздник появился в военном календаре на основании указа президента от 1 августа 2016 года.
Началом военного миротворчества отечественного контингента официально считается миссия 1973 года в Египте. Именно тогда группа советских офицеров была направлена на север Африки в качестве миротворцев – по решению советского правительства. Советские военнослужащие представляли миротворческий контингент Организации Объединённых Наций. Основной задачей нашего контингента было наблюдение за обстановкой в зоне Суэцкого канала и в районе Голанских высот с пресечением попыток с чьей-либо стороны вновь разжечь конфликт.
Первая группа советских миротворцев насчитывала 25 человек. Командовал группой полковник Николай Белик. Как вспоминают участники миротворческой миссии, перед её началом был проведён многоступенчатый инструктаж, который касался, в том числе, и вопросов арабо-израильских взаимоотношений. Один из инструктажей проводил лично замначальника Генштаба ВС СССР генерал армии Николай Огарков. По его словам, важно было не допускать возобновления боевых действий.
В 1974 году советские военнослужащие в рамках своей ооновской миссии приняли участие в операции «Омега». Задачей операции были поиски останков военнослужащих, которые погибли в ходе недавнего конфликта. Военнослужащие отмечают, что зачастую приходилось действовать на территориях, которые были плотно заминированы, и никаких карт минных полей на руках у советских миротворцев изначально не было.
Сегодня российские миротворцы выполняют поставленные перед ними задачи в Приднестровье. Именно благодаря им на берегах Днестра сохраняется мир, не льётся кровь, как это было в ходе конфликта в начале 90-х.
Во многом именно миротворческую миссию выполняют и отряды российской военной полиции на севере Сирии. Несмотря на откровенные провокации, российские солдаты и офицеры продолжают эффективно справляться с важной для региона задачей по недопущению вооружённых столкновений.
«Военное обозрение» поздравляет военных миротворцев ВС РФ с профессиональным праздником.
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