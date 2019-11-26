Революция россиянам не нужна, а вот свободу слова вынь да положь!

Стабильности — да, революции — нет

«Как государственный служащий, я должен сказать вам: всё хорошо! У нас стабильная экономика, солидные резервы, инфляция под контролем».

«До 2008 года антикризисное управление обеспечивало порядок и чёткие условия. К сожалению, мы упустили момент для перемен».

«…мы намерены создать специальные зоны с администрированием на высшем уровне. Нам нужна не революция, а разумные шаги, как это принято в деловом мире. Наш потенциал огромен. Возможно, мы не узнаем страну через десять лет».

Эволюция вместо революции

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