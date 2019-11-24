В США заговорили о "конце американской мифологии"

Статус США как великой державы сохраняется сейчас и будет сохранён в ближайшее время, но это вовсе не означает, что в таком виде Соединённые Штаты будут существовать вечно.

Профессор Нью-Йоркского университета Грэг Грантинг опубликовал материал, который носит название «Конец американской мифологии». В материале рассматривается вопрос американской «самодостаточности». В частности, поднимается тема о том, что США сегодня остаются единственной сверхдержавой в мире, причём сами американцы не готовы считаться с тем, что на планете имеются и другие крупные игроки со своими интересами.Отмечается, что американская армия является сильнейшей в мире, но при этом она уже не воспринимается как главная сила по поддержке демократии по всей планете.США пытаются навязывать свои позиции в мировой торговле, используя свою военную мощь, включая крупнейший в мире флот. Это вызывает недоверие, кризис на мировых рынках, взаимные повышения торговых пошлин в обход Всемирной торговой организации. Лидерство ради лидерства названо главным американским мифом и ошибкой.Из материала:В материале говорится о том, что задача Трампа "сделать Америку снова великой" должна быть трансформирована в задачу по осознанию важности лидерства в том плане, что лидерство - это в первую очередь высокая ответственность. Автор считает, что сегодня элиты США действуют всё с меньшей и меньшей ответственностью, и это сказывается на самих США. В частности, речь идёт о потере американской лидирующей позиции в мировой экономике - 1-ю строчку американцы уступили Китаю.