Трофейный танк "Тигр", который назвали "слоном"

Я вышел из машины и осмотрел танк снаружи. На его башне был нарисован слон с поднятым хоботом. Хотел забраться в моторное отделение, но надмоторный люк был задраен.

Во время Великой Отечественной войны завладение Красной Армией таким трофеем как немецкий танк, да ещё и без серьёзных повреждений, причём без боя, было событием. Одно из таких событий произошло в 1943 году, когда бойцы взвода инженерной разведки смогли заполучить немецкий танк «Тигр», оставленный экипажем.В ролике канала Diodand рассказывается о том случае. В материале говорится о донесении лейтенанта, командовавшего упомянутым взводом инженерной разведки. В донесении сообщалось, что экипаж по каким-то причинам покинул танк, отличительной особенностью которого был нанесённый рисунок с поднявшим хобот мамонтом.Другой офицер, на которого ссылается автор ролика, рассказывает о том, что он забрался внутрь танка и убедился, что танк исправен (за исключением перерезанной электропроводки) и что в нём оставались боеприпасы.Из воспоминаний советского офицера:В ролике рассказывается, как немецкий "Тигр" вытаскивали из кювета, в который он угодил, двумя советскими Т-34. О том, что было с танком дальше - в видеоматериале: