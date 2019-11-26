Капотный ЗИЛ-131: история и поиски идеала

Панорамные стекла и капотная компоновка

«Многолетний опыт эксплуатации автомобилей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131 в войсках показал, что существующая в настоящее время конструкция кабины с панорамным ветровым стеклом значительно усложняет ремонт автомобилей, а также транспортировку и хранение стекол такого типа. Особенно остро указанный недостаток остекления кабин автомобилей ЗИЛ проявляется при колонном движении в горных условиях в обстановке огневого воздействия».

Триумф и несбывшиеся надежды

Грузовик «Н»