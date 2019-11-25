Жириновский предложил не наказывать россиян за превышение пределов допустимой самообороны

Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя.

Лидер ЛДПР собирается внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий изменения в российском уголовном законодательстве. Речь идёт об инициативе по внесению изменений в ст.37 УК РФ.Инициативу Владимира Жириновского описывает газета «Известия». Отмечается, что законопроект предполагает расширить права граждан на самооборону. По словам Жириновского, многие россияне, которые защищали себя, свою семью или свой дом от бандитов, грабителей, насильников, зачастую сами оказываются на скамье подсудимых. Причина – превышение пределов необходимой самообороны. Так, в 2017-2018 годах за это приговоры были вынесены в общей сложности в отношении более чем 1,6 тыс. россиян.Владимир Жириновский отмечает, что на сегодняшний день размыты оценки как самой угрозе жизни, здоровью, имуществу человека, так и пределов той самой допустимой самообороны.Лидер ЛДПР привёл в качестве примера американское законодательство, где незаконное проникновение на частную территорию позволяет осуществлять, по сути, любой отпор. У нас, как отмечает Владимир Жириновский, теоретически гражданин должен "ждать", пока его ударят ножом или в него выстрелят, чтобы иметь право на ответные действия.Из материала:В Госдуме, как пишут «Известия» , партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» пообещали внимательно изучить законопроект после его внесения со стороны ЛДПР. В КПРФ высказались о том, что расширение границ допустимой самообороны нецелесообразно, иначе «будет как в США, где постоянно кто-то стреляет на улицах, в школах». Такое заявление от КПРФ сделал Владимир Коломейцев – первый зампредседателя фракции.