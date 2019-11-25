"РФ игнорирует нападения, есть сомнения в её роли гаранта": курдские отряды выступили с обвинениями

Российские силы позиционируют себя в качестве гаранта прекращения огня. Но они не предприняли меры, чтобы остановить варварское турецкое вторжение. Игнорирование российскими войсками нападений, неспособность выполнять заявленные функции, вызывает у Сирийских демократических сил сомнения по поводу способности быть гарантом неприменения военной силы.

Проамериканская курдская группировка, называющая себя Сирийскими демократическими силами (СДС), обвинила российскую военную полицию в бездействии при осуществлении турецкими войсками и так называемой ССА атак на город Айн-Исса.Представители СДС сделали заявление, в котором говорится, что турецкая армия и протурецкие наёмники атаковали Айн-Иссу с трёх направлений, используя для этого авиацию и средства артиллерии. Заявлено, что отряды СДС вступили в бой.Далее заявлено, что турецкая атака «произошла на глазах у российских военных».Из заявления:Далее заявлено, у СДС также «есть сомнения» в способности России обеспечивать политическое урегулирование по всей Сирии.Это заявление СДС выглядит как пропагандистский шаг по дискредитации миссии российской военной полиции на севере Сирии. На фоне многочисленных нападений на военные патрули РФ с привлечением даже малолетних детей вырисовывается общая провокационная картина, за которой вполне могут стоять те, кто позиционировал себя в качестве «главного союзника СДС».Стоит отметить, что один из отрядов СДС осуществил нападение на объект протурецких сил в Тель-Абьяде. В итоге объект был сожжён, три человека погибли. В СДС утверждают, что это их ответ на «турецкое преследование курдских женщин на оккупированных территориях».