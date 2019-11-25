В ДНР прокомментировали слова экс-"народного мэра" Горловки о том, что он украинский разведчик

Очень удачная идея была с моей стороны создать сайт «Миротворец» и включить меня на этот сайт, с моей подачи. Это открыло мне двери всюду. А ещё упоминание о том, что я был народным мэром, сделало меня героем на все две республики.

Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый. Какая страна - такие и разведчики.

Украинские СМИ продолжают публикации материалов с заявлениями Эдуарда Матюхи, который назвал себя «украинским разведчиком, все последние годы работавшим во власти ДНР». Себя Матюха также называет бывшим «народным мэром» города Горловка. Эту «должность» он занимал несколько дней весной 2014 года.Представляющий Главное управление разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Матюха «пять лет провёл без семьи, его жена ничего не знала о секретной миссии супруга, перебралась в Киев, считая, что супруг работает на сепаратистов».Сам Матюха объявил, что это он создал сайт «Миротворец» (комментариев А.Геращенко по этому поводу пока нет), на котором появилась страница и о нём самом.Украинский «разведчик»:Матюха заявил, что в его задачи входило осуществление провокаций против ополчения – с тем, чтобы одни группы вступали в конфликты с другими группами. Так, экс-«народный мэр» Горловки объявил, что это ему удалось столкнуть лбами Игоря Безлера и Игоря Гиркина (Стрелкова), в результате чего последний, не получив поддержки в Славянске, был вынужден оставить город.Кроме того, Матюха заявил, что в ситуацию на Донбассе «Кремль вмешивается с помощью КПРФ». Дополнительно, Матюха сказал, что «через коммунистов Россия контролирует Абхазию, Приднестровью и Южную Осетию».Репортаж на украинском ТВ:В Донецке прокомментировали эти заявления «разведчика». Так, депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский отметил, что «народным мэром» Горловки Матюха был три дня, ни к каким республиканским важным документам доступа не имел, а в среде ополчения его и вовсе практически никто не знал. Единственно, чем запомнился в ДНР этот человек, так это воровством поставляемой в республику гуманитарной помощи. Упоминается случаи с воровством муки – до тех пор, пока Матюху не наказали за эти деяния.Бердичевский:Игорь Безлер также прокомментировал «откровения украинского разведчика», заявив, что не понимает, о каком «влиянии на ополчение» говорит Матюха, если в ополчении республики его мало кто знал. Безлер заявил, что таких самопровозглашённых "народных мэров" весной 2014 года было много, и лично он немало их "разогнал".