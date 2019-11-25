Как защитники Заполярья отстаивали Мурманск

Мурманск – достаточно молодой, но при этом самый большой из всех городов в мире, расположенных за Северным полярным кругом. Он является крупнейшим незамерзающим рыболовным и торговым портом арктического побережья Российской Федерации, а также промышленным, культурным центром Северо-Запада нашей страны и олицетворением Русского Севера.В годы Великой Отечественной войны на Кольском полуострове, где располагается Мурманск, началась битва за основной стратегический центр по захвату всего Заполярья, битва за Север. Цели врага были очевидны – стремление обладать природными богатствами северного края и захват незамерзающего порта как пункта базирования Северного флота.Однако планам немецкого командования не суждено было сбыться. На их пути стояла советская 14-я армия, которая в течение трёх лет обороняла Заполярье от вражеских войск. За героизм, проявленный защитниками Заполярья, 6 мая 1985 года Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой».В представленном видео авторы раскроют зрителям малоизвестные страницы битвы за Север. Свидетельства очевидцев, принимавших участие в тех сражениях, а также мнения историков, поисковиков, активно занимающихся изучением всего хода битвы за Арктику, - всё это позволит авторам ответить, почему гитлеровцам так и не удалось захватить Кольский полуостров в годы Великой Отечественной войны.