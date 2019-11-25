Индийский генерал: Неужели кто-то верит, что Индия создаст истребитель 5-го поколения сама

Лучше бы эти СМИ осветили неэффективное функционирование нашего министерства обороны с его плохим планированием. Помните, ВВС Индии ранее выступили против совместной с Россией разработки истребителя 5-го поколения. Это же был, по сути, преднамеренный отказ нашего Минобороны от совместной реализации крупного проекта с использованием зарубежных технологий. Неужели после этого кто-то верит в то, что Индия разработает истребитель нового поколения сама, без кооперации с иностранными компаниями? Почему не стали развивать проект с Россией, не стали его дорабатывать, корректировать под собственные запросы?

В индийских средствах массовой информации вышел материал, автором которого является ветеран спецназа армии Индии генерал-лейтенант П.Катош (P.C. Katoch). Индийский генерал выступил с резкой критикой постоянных заявлений представителей командования ВВС страны о том, что Индия «в одиночку создаст истребитель пятого поколения».По словам отставного генерала, его раздражают репортажи индийских СМИ, в которых говорится, что Индия создаст новейший истребитель с использованием собственных технологий к 2030 или 2032 году.Ветеран индийского спецназа:Генерал-лейтенант в отставке замечает, что если у министерства обороны были вопросы к России по поводу характеристик FGFA (совместная программа по созданию истребителя 5-го поколения), то почему нужно было сразу выходить из проекта.Как отмечает индийский генерал, в России с момента выхода Индии из совместной программы внесено уже несколько десятков изменений в конструкцию самолёта Су-57, что говорит о совершенствовании этой боевой техники перед постановкой на вооружение.П.Катош критикует руководство министерства обороны за то, что оно зачастую меняет планы, не поясняя таких радикальных ходов, а также за то, что все последние индийские проекты в военно-технической отрасли без кооперации с другими странами, оказывались провальными, включая разработку собственного стрелкового оружия