"30 лет ждём, когда наступит благополучие как в Америке": выпуск программы "Агитпроп"

Даже в кабинетах Кремля есть люди, которые твердят, что у нас тоже будет густо, будет как в Америке, только надо немного потерпеть. И вот мы уже терпим-терпим, зажмурившись уже 30 лет. Терпим, а как в Америке почему-то не получается. То есть, у кого-то, конечно, персонально наступила, но вот ведь незадача: не у вас.

Почему при всех рекламируемых достижениях капитализма одни страны сохраняют экономическое благополучие и высокий уровень жизни, а другие страны не способны обеспечить своё население даже элементарными благами? Почему для одних есть преимущества на рынках товаров и услуг, а другим изначально отводится роль захолустной периферии с депрессивной экономикой и социальной средой?Эти вопросы поднимает в новом выпуске «Агитпропа» Константин Сёмин. По его словам, адепты капиталистической теории продвигают идею о том, что если та или иная страна не могут добиться экономического благополучия, то связано это либо с «нехваткой демократии», либо с тем, что в стране пытались строить социализм.В материале приводится высказывание главы Счётной палаты Алексея Кудрина, который говорит о том, что для нормального развития, «для айфонов и освоения космоса», нужна конкуренция, в первую очередь в частном секторе.Константин Сёмин:По словам автора ролика, приватизация 90-х в чём-то напоминает вариант английского огораживания или американского рабства: когда одни годы трудились на благо других - тех, кто в итоге оказался толстосумом, разграбив национальные богатства.