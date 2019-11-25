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Скандал в США с покрывательством военных преступлений морпехов: Трамп нашёл замену министру ВМС

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Впервые за последние годы американский министр уволен с формулировкой об утрате доверия. Речь идёт о министре военно-морских сил США Ричарде Спенсере, который оказался фигурантом громкого скандала в связи с совершением военных преступлений в Афганистане.

Началась история с возбуждения уголовного дела в отношении морпеха США Эдварда Галлахера в связи с причастностью к совершению военных преступлений. В ходе следствия американского морпеха пытались выгораживать, к чему, как заявлено, был причастен и министр ВМС Спенсер.


В дело вмешался президент США. По словам Трампа, он остался недоволен тем, как прошёл суд над упомянутым Галлахером. Также Трамп принял решение о том, что пост министра военно-морских сил займёт другой человек. Им станет Кеннет Брейтуэйт. Он до недавнего времени занимал пост американского посла в Осло.

Трамп:

Я назначу (министром ВМС) адмирала и посла в Норвегии Кена Брейтуэйта. Я уверен, что Кен сделает выдающуюся работу.

Трамп добавил, что доволен решением министра обороны США Марка Эспера по отправке в отставку Ричарда Спенсера. Президент США поблагодарил Эспера «за преданную службу».

При этом американский президент отметил, что никакого преследования в отношении Спенсера не будет, и он покидает свой пост со всеми почестями и регалиями, которые ранее заслужил.
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