Скандал в США с покрывательством военных преступлений морпехов: Трамп нашёл замену министру ВМС

Я назначу (министром ВМС) адмирала и посла в Норвегии Кена Брейтуэйта. Я уверен, что Кен сделает выдающуюся работу.

Впервые за последние годы американский министр уволен с формулировкой об утрате доверия. Речь идёт о министре военно-морских сил США Ричарде Спенсере, который оказался фигурантом громкого скандала в связи с совершением военных преступлений в Афганистане.Началась история с возбуждения уголовного дела в отношении морпеха США Эдварда Галлахера в связи с причастностью к совершению военных преступлений. В ходе следствия американского морпеха пытались выгораживать, к чему, как заявлено, был причастен и министр ВМС Спенсер.В дело вмешался президент США. По словам Трампа, он остался недоволен тем, как прошёл суд над упомянутым Галлахером. Также Трамп принял решение о том, что пост министра военно-морских сил займёт другой человек. Им станет Кеннет Брейтуэйт. Он до недавнего времени занимал пост американского посла в Осло.Трамп:Трамп добавил, что доволен решением министра обороны США Марка Эспера по отправке в отставку Ричарда Спенсера. Президент США поблагодарил Эспера «за преданную службу».При этом американский президент отметил, что никакого преследования в отношении Спенсера не будет, и он покидает свой пост со всеми почестями и регалиями, которые ранее заслужил.