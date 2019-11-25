Возможное применение КАБ-1500 против объекта боевиков в Идлибе попало на видео

В сети появилось видео с уничтожением опорного пункта боевиков в провинции Идлиб. Утверждается, что это результат действий российской военной авиации. При этом не публикуется данных о том, когда именно была осуществлена бомбардировка объекта террористов.Сообщается, что объект боевиков располагался на окраине населённого пункта Маарет-Насан. Принадлежность его одной из террористических группировок, аффилированных с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в России), была подтверждена в ходе разведки территории.На кадрах видно, как применённый боеприпас приводит к мощному взрыву. В результате авиаудара инфраструктура боевиков была полностью уничтожена. Хорошо видно, как ударная волна распространяется в горизонтальном направлении, приводя к ликвидации объекта, используемого террористами в провинции Идлиб. Высказано предположение о возможном использовании КАБ-1500 - корректируемой авиабомбы, способной пробивать до 3 м армированного бетона. Такие боеприпасы, по некоторым данным, против объектов боевиков применялись ВКС РФ в 2015 и 2017 годах. Мощность взрыва на кадрах может подтвердить такого рода предположения.Напомним, что провинция Идлиб на данный момент остаётся одной из наиболее «горячих» точек на карте Сирии. В ней сосредоточены несколько тысяч боевиков, которые в своё время перебрались в провинцию из других сирийских регионов, в том числе с юга САР, во время удачного наступления сирийских правительственных войск. Находящиеся в Идлибе террористы неоднократно пытались атаковать (в том числе и с помощью БПЛА) российскую базу ВКС «Хмеймим», расположенную в Латакии.Возможное применение КАБ-1500 на видео: