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В Киеве возмутились тем, что Lufthansa обозначила Донецк российским городом

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Авторитетный немецкий журнал Der Spiegel выходит с материалом, который касается информационного поля деятельности крупнейшего авиаперевозчика Германии компании Lufthansa.

В статье сообщается о том, что в программе по отслеживанию перелётов от «Люфтганзы» город Донецк на картах обозначен как принадлежащий Российской Федерации. При этом территориально Донецк изображён на украинской карте, а подпись к нему гласит «Донецк. Россия».


Этот факт вызвал возмущение в Киеве. Украинский дипломат Алексей Макеев направил обращение в офис немецкой авиакомпании Lufthansa с требованием изменить данные в полётных протоколах и на электронных картах.

Пресс-служба компании пока не отреагировала не требования.

Между тем, в немецкой прессе говорится о том, что, возможно, при знакомстве с полётной информацией один из украинских пассажиров обратил внимание на Донецк, находящийся в Ростовской области Российской Федерации. Однако в Киеве заявили, что речь на картах идёт именно об «украинском» Донецке.

Напомним, что не так давно в издании The Economist была опубликована карта Украины без Крымского полуострова, что тоже вызвало бурную реакцию в Киеве.
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