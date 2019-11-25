Спецназ генерала Сухейля пошёл в наступление на боевиков в провинции Идлиб

Сирийская правительственная армия предприняла попытку наступления на позиции боевиков в юго-восточной части провинции Идлиб. Начала боевые действия САА в ответ на непрекращающиеся провокации со стороны боевиков, постоянно обстреливающих места дислокации правительственных сил.Наступление командование решило начать в ночное время. К атаке позиций боевиков были привлечены силы специального назначения – 25-я бригада спецназа (бывшие «Tiger Force»).Бойцы генерала Сухейля аль-Хасана атаковали позиции террористов в районе населённого пункта Умм-Халахиль. Основная волна наступления шла из городка Мушариф, который ранее перешёл под полный контроль САА.Нанеся несколько ударов по боевикам под Умм-Халахилем, бойцы 25-й специальной бригады САА вошли в город. Боевики, поняв, что дальнейшее сопротивление бесполезно, оставили ранее занимаемые позиции.Чтобы не дать террористам перегруппироваться в окрестностях города, сирийские войска после небольшого перерыва продолжили наступление.Основная задача, поставленная командованием перед отрядами, участвующими в наступлении – поэтапное взятие позиций террористов вдоль ключевых дорог с одновременным перекрытием снабжения боевиков. Кроме того, САА предпримет усилия по освобождению от террористов города Маарет ан-Нууман.