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Спецназ генерала Сухейля пошёл в наступление на боевиков в провинции Идлиб

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Спецназ генерала Сухейля пошёл в наступление на боевиков в провинции Идлиб

Сирийская правительственная армия предприняла попытку наступления на позиции боевиков в юго-восточной части провинции Идлиб. Начала боевые действия САА в ответ на непрекращающиеся провокации со стороны боевиков, постоянно обстреливающих места дислокации правительственных сил.

Наступление командование решило начать в ночное время. К атаке позиций боевиков были привлечены силы специального назначения – 25-я бригада спецназа (бывшие «Tiger Force»).


Бойцы генерала Сухейля аль-Хасана атаковали позиции террористов в районе населённого пункта Умм-Халахиль. Основная волна наступления шла из городка Мушариф, который ранее перешёл под полный контроль САА.

Нанеся несколько ударов по боевикам под Умм-Халахилем, бойцы 25-й специальной бригады САА вошли в город. Боевики, поняв, что дальнейшее сопротивление бесполезно, оставили ранее занимаемые позиции.

Чтобы не дать террористам перегруппироваться в окрестностях города, сирийские войска после небольшого перерыва продолжили наступление.

Основная задача, поставленная командованием перед отрядами, участвующими в наступлении – поэтапное взятие позиций террористов вдоль ключевых дорог с одновременным перекрытием снабжения боевиков. Кроме того, САА предпримет усилия по освобождению от террористов города Маарет ан-Нууман.
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