На борту "Адмирала Горшкова" заметили ТПК гиперзвуковых ракет "Циркон"

Несколько дней назад, как сообщало в одном из новостных материалов «Военное обозрение», фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (далее – «Адмирал Горшков) вышел на испытания вооружений в Баренцево море.Фрегат, вставший в строй ВМФ России в конце июля прошлого года, был запечатлён с ракетным вооружением на борту.На фоне заявлений о том, что проводятся испытания гиперзвукового противокорабельного вооружения «Циркон», эксперты предположили: на борту боевого корабля - те самые «Цирконы».Речь идёт о находящихся в кормовой части фрегата двух контейнерах. Они размещены на специальной платформе (увидеть контейнеры можно на фото выше и в ролике ТК "Звезда" ниже).Отдельные пользователи скептически отнеслись к версии о том, что именно так могут располагаться на корабле современные гиперзвуковые ракеты, выходящие на испытания. При этом скептики по какой-то причине решили, что транспортно-пусковые контейнеры (ТПК) попросту "брошены" на палубе (на "вертолётной площадке") и что никакой гидравлической платформы для последующего пуска под ними нет.Представим графическое изображение, которое, как ранее сообщалось, соответствует контейнеру для гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон":Как видно, изображённый на иллюстрации ТПК вполне соответствует тому, что видно на кадрах с фрегатом "Адмирал Горшков".О предварительных результатах испытаний пока не сообщается.