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На борту "Адмирала Горшкова" заметили ТПК гиперзвуковых ракет "Циркон"

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Несколько дней назад, как сообщало в одном из новостных материалов «Военное обозрение», фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (далее – «Адмирал Горшков) вышел на испытания вооружений в Баренцево море.

Фрегат, вставший в строй ВМФ России в конце июля прошлого года, был запечатлён с ракетным вооружением на борту.


На фоне заявлений о том, что проводятся испытания гиперзвукового противокорабельного вооружения «Циркон», эксперты предположили: на борту боевого корабля - те самые «Цирконы».

Речь идёт о находящихся в кормовой части фрегата двух контейнерах. Они размещены на специальной платформе (увидеть контейнеры можно на фото выше и в ролике ТК "Звезда" ниже).

Отдельные пользователи скептически отнеслись к версии о том, что именно так могут располагаться на корабле современные гиперзвуковые ракеты, выходящие на испытания. При этом скептики по какой-то причине решили, что транспортно-пусковые контейнеры (ТПК) попросту "брошены" на палубе (на "вертолётной площадке") и что никакой гидравлической платформы для последующего пуска под ними нет.

Представим графическое изображение, которое, как ранее сообщалось, соответствует контейнеру для гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон":


Как видно, изображённый на иллюстрации ТПК вполне соответствует тому, что видно на кадрах с фрегатом "Адмирал Горшков".


О предварительных результатах испытаний пока не сообщается.
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