«Информационная система боевого управления» в отечественной и зарубежной прессе

Российские разработки и зарубежные оценки

В последние годы в российской армии ведется активное внедрение новых систем связи и управления. Разработаны и строятся современные автоматизированные системы управления (АСУ). Некоторые из подобных разработок имеют ряд характерных отличий и могут считаться настоящим прорывом. Их появление ожидаемо привлекает внимание зарубежных специалистов, которые пытаются дать оценку.Новые поводы для обсуждений и аналитики появились 12 ноября благодаря изданию «Известия». Со ссылкой на источники в российском военном ведомстве рассказывалось о создании новой АСУ, основанной на самых современных технологиях. На следующий день «Известия» дополнили ранее опубликованные сведения.В сообщениях новая АСУ фигурирует как «Информационная система боевого управления» (ИСБУ). Она создана с использованием элементов искусственного интеллекта и технологий Big Data. Ее задачей является сбор всех необходимых данных, их обработка и выдача командованию.Новая ИСБУ предназначается для обеспечения работы командования военных округов и общевойсковых армий. Средства системы управления должны собирать данные из разных источников – от всех подразделений, бойцов и служб. Данные от них должны поступать в минимальное время. ИИ обеспечит анализ поступающих данных и будет готовить прогнозы развития событий, а также вырабатывать рекомендации для командования.Ранее подобные задачи решались с меньшей степенью автоматизации, в основном силами личного состава. Кроме того, имело место распределение работ по разным звеньям на разных уровнях. Теперь же речь идет об интегрированной системе, объединяющей несколько звеньев.На ИСБУ предлагается возложить обработку массы поступающих данных, что позволяет снизить нагрузку на личный состав. Командир сможет оперировать с уже обработанными данными, за счет чего управление войсками упростится и ускорится. Отсутствие существенных задержек в передаче данных и их обработке позволит командованию работать в режиме реального времени.Сообщается, что в прошлом году элементы перспективной ИСБУ проходили войсковые испытания. Теперь система развернута и работает в штатном режиме. Впрочем, пока не уточняется, в каких соединениях и формированиях она развернута и за какие направления отвечает.Важно, что перспективная ИСБУ с элементами ИИ и «большими данными» не является единственной современной АСУ, обеспечивающей работу российской армии. Имеются и иные системы этого класса с теми или иными особенностями. Взаимодействие ряда АСУ на разных уровнях должно обеспечивать правильное и грамотное управление войсками во всех условиях.Новые российские разработки всегда привлекают внимание зарубежных специалистов и СМИ. Не стала исключением и ИСБУ на основе новейших технологий. Так, 20 ноября в издании Eurasia Daily Monitor аналитической организации The Jamestown Foundation появилась публикация на тему новой российской системы управления.EDM пишет, что российское военное ведомство анонсировало новый прорыв в области систем C2 (command & control), и эти разработки нельзя недооценивать. Результатом внедрения новых средств становится рост скорости принятия решений. В этом отношении российская армия теперь опережает командования НАТО.Анонсированная АСУ включает не только средства C2. Фактически речь идет о полностью интегрированных средствах C4ISR (command, control, communications, computers, intelligence, surveillance and reconnaissance). ИСБУ должна обрабатывать все поступающие данные и выдавать основные сведения командирам.EDM указывает, что за счет ИСБУ российская армия улучшает свои возможность в деле планирования и управления в боевой обстановке. Соответственно, командованию НАТО необходимо учитывать это – поскольку его процесс принятия решений отличается меньшей скоростью.В своей публикации EDM рассматривает последние сообщения «Известий» и обращает внимание на наиболее интересные их моменты. Так, зарубежных аналитиков заинтересовало применение самых современных технологий – ИИ и Big Data. Также они заметили новую архитектуру управления, переводящую нагрузку с людей на технику.EDM считает, что новый российский прорыв в сфере управления войсками обеспечивается не только системой ИСБУ. Разработаны и внедряются и другие современные АСУ, дающие войскам определенные преимущества.Важнейшей составляющей наблюдаемого прорыва, созданной несколько лет назад, называют систему управления «Акация-М». К настоящему времени эта АСУ прошла проверку и поставляется в войска. Для этих целей выделен 21 млрд рублей. АСУ «Акация-М» в режиме реального времени выдает штабу и командирам полные данные о ситуации на поле боя, состоянии и возможностях своих войск, а также о действиях противника. На основе обработки этих данных штаб может выдавать приказы, наиболее полно соответствующие обстановке.«Акация-М» может взаимодействовать с другими АСУ разных уровней и всех родов войск. Также она обеспечивает обмен данными между войсками и Национальным центром управления обороной. Таким образом, при помощи «Акации-М» обеспечивается взаимодействие разных подразделений, соединений и формирований вооруженных сил на всех уровнях.Как считают авторы Eurasia Daily Monitor, наличие и внедрение АСУ «Акация-М» и ИСБУ показывает развитие соответствующих технологий в российской армии. Россия добилась настоящего прорыва в сфере автоматизированных систем управления классов C2 и C4ISR.По результатам внедрения современных АСУ российская армия получает новые возможности. Системы обработки данных и принятия решений оптимизируются, в результате сокращается количество этапов прохождения информации и процессы ускоряются. В этом отношении США и НАТО теперь отстают от России, и им необходимо принимать соответствующие меры. Новости о создании и внедрении новых вооружений, техники или средств обеспечения для российской армии поступают с завидной регулярностью и уже давно стали привычными. Так же регулярно сообщения о развитии наших вооруженных сил привлекают внимание зарубежных СМИ и аналитических организаций. Вполне очевидно, что новости о создании улучшенных АСУ с элементами ИИ и применением «больших данных» не могли остаться незамеченными.В The Jamestown Foundation рассмотрели последние новости из России и пришли к любопытным выводам. Нетрудно заметить, что главным мотивом публикации о ЕСБУ в Eurasia Daily Monitor стало превосходство России в сфере систем управления войсками. Кроме того, обращают внимание на наличие нескольких современных АСУ, способных взаимодействовать с войсками и друг с другом, что тоже повышает эффективность управления армией. Отмечается, что такие разработки обеспечивают преимущество перед НАТО в области обработки данных и принятия решений.Нельзя не признать, что подобные оценки со стороны зарубежных специалистов весьма приятны. Успехи российской армии и промышленности в деле развития средств связи и управления настолько велики, что зарубежной аналитической организации пришлось их признать. Более того, отметить превосходство над зарубежными образцами.Впрочем, в этом контексте главное не похвала, а наличие современных АСУ в войсках. Из последних сообщений российской прессы следует, что в этой сфере все в порядке.