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Российские "страгеги" Ту-95 и Ту-160 получат новые возможности

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Российский парк стратегических бомбардировщиков пройдёт модернизацию, которая даст машинам новые возможности.

В частности, завершаются государственные испытания Ту-95МСМ с доработанным двигателем НК-12МПМ, сообщает Интерфакс. Усовершенствованные двигатели позволят расширить дальность ракетоносца и брать на борт до 16 единиц новейших крылатых ракет Х-101. Теперь они могут быть размещены не только на барабанной пусковой установке внутри корпуса, но и под крыльями на балочных держателях.


Кроме того, стало известно, что первый построенный в РФ, без существенного использования советских заделов, модернизированный ракетоносец Ту-160М, как ожидается, будет передан военным в 2021 году, пишет Интерфакс. Ранее упоминалось о планах Минобороны заказать до 50 новейших машин.

Кроме того, анонсированы планы по модернизации уже находящихся в строю машин этого типа. «Белые лебеди» также получат обновлённый арсенал вооружения и повышенную дальность.

"Стратеги" Ту-95 и Ту-160 являются воздушным компонентом ядерной триады РФ. Они несут крылатые ракеты с обычной или ядерной боевой частью, предназначенные для поражения наземных объектов или морских конвоев противника.
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