Без срока давности: Освенцим

Есть слова, одно произнесение которых уже леденит кровь. Одно из таких слов – Освенцим. До начала Второй мировой войны – обычный польский городок. А после её начала – место, которое стало ассоциироваться с нацистскими злодеяниями невероятного масштаба.До сих пор историки и представители правоохранительных органов целого ряда стран пытаются установить точное число жертв злодеяний гитлеровцев, совершённых в комплексе лагерей смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау).В разных источниках приводятся разные данные о погибших, умерших от истощения и болезней, запытанных до смерти: от 1 до 2,5 млн человек. Причём данные о 2,5 млн жертв Освенцима приводил на Нюрнбергском трибунале комендант лагеря смерти Рудольф Хёсс (с 1940 по 1943 годы), добавляя, что не знает точных сведений о числе жертв.Узники лагеря смерти Освенцим, освобождённые Красной Армией, делятся своими ужасными воспоминаниями о пребывании в нацистских застенках. Воспоминания леденят кровь по сей день: это жестокие опыты над людьми, зверства надзирателей, беспрерывная работа печей.Основная масса жертв лагеря – евреи. Но было и множество других жертв, включая советских военнопленных, поляков, цыган, представителей других национальностей.В фильме телеканала History представлен материал об Освенциме, о преступлениях, для которых не существует понятия "срок давности":