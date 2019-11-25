В Польше предлагают обучаться полетам на МиГах у украинцев

25 ноября было озвучено решение о возвращение на службу польских истребителей Миг-29. Однако оно было принято слишком поздно, так как парк этих машин оказался полностью выведенным из строя. Поэтому возобновление полетов на них является сложной задачей.Как указывает польское издание Defence24 со ссылкой на военное руководство, в лучшем случае удастся поднять МиГ-29 в воздух в мае или июне следующего года. Однако простой машин в состоянии привести к утрате летчиками навыков пилотирования.Согласно принятым нормативам, максимально допускаемый в этом случае срок составляет пять месяцев и то он касается лишь опытных авиаторов. При этом полеты на МиГах не осуществляются уже девять месяцев, после мартовской катастрофы.В этой связи генерал в отставке Ян Ражчел предлагает пути выхода из кризиса. Во-первых, необходимо развернуть обучение на тренажерах. Во-вторых, приступать к полетам только совместно с опытными инструкторами. Можно обратиться и к иностранным партнерам – украинцам, которые летают на МиГ-29.Однако часть пилотов уже переучивается на состоящие на вооружении ВВС страны F-16. Значит потребуется обучение новых летчиков, а оно может занять годы. В этих условиях сложившаяся вокруг МиГов ситуация выглядит достаточно проблемной, считает генерал.