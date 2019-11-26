Куда пошли танки? Запечатлена перевозка Т-62 и Т-72

Мы не оплачивали модернизацию. За все заплатили русские. Спасибо им за это!

На территории России зафиксирована перевозка нескольких типов танков. Однако возникает вопрос: в вооруженные силы какой именно страны они пойдут?Так, в Сети появились фотографии Т-62М, запечатленных на железнодорожной платформе. Несмотря на утверждения многих экспертов о том, что техники данного типа практически не осталось в распоряжении российской армии, ее перемещение фиксируется достаточно часто. По всей видимости, на хранении еще остается определенный парк данных танков, хотя, согласно позиции прежнего руководства Минобороны, она подлежала утилизации.После развертывания в Сирии гражданской войны Т-62 стали частыми фигурантами боевых сводок. Неоднократно они были замечены и при разгрузке в местных портах. Как можно предположить, сфотографированная на этот раз партия машин также предназначается для Дамаска.На другом фото в одной из гаваней запечатлен Т-72М. Это образец, рассчитанный на экспортные поставки. В ряде модификаций обладает зенитно-пулеметной установкой закрытого типа. Как считает издание ZOKA, в роли получателя должны выступить Лаос или Сербия. Белград ожидает прибытия 30 машин данного типа.– заявил глава Сербии Александр Вучич о достигнутых ранее с Россией договоренностях.