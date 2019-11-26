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Куда пошли танки? Запечатлена перевозка Т-62 и Т-72

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На территории России зафиксирована перевозка нескольких типов танков. Однако возникает вопрос: в вооруженные силы какой именно страны они пойдут?

Так, в Сети появились фотографии Т-62М, запечатленных на железнодорожной платформе. Несмотря на утверждения многих экспертов о том, что техники данного типа практически не осталось в распоряжении российской армии, ее перемещение фиксируется достаточно часто. По всей видимости, на хранении еще остается определенный парк данных танков, хотя, согласно позиции прежнего руководства Минобороны, она подлежала утилизации.


Куда пошли танки? Запечатлена перевозка Т-62 и Т-72


После развертывания в Сирии гражданской войны Т-62 стали частыми фигурантами боевых сводок. Неоднократно они были замечены и при разгрузке в местных портах. Как можно предположить, сфотографированная на этот раз партия машин также предназначается для Дамаска.

На другом фото в одной из гаваней запечатлен Т-72М. Это образец, рассчитанный на экспортные поставки. В ряде модификаций обладает зенитно-пулеметной установкой закрытого типа. Как считает издание ZOKA, в роли получателя должны выступить Лаос или Сербия. Белград ожидает прибытия 30 машин данного типа.

Мы не оплачивали модернизацию. За все заплатили русские. Спасибо им за это!

– заявил глава Сербии Александр Вучич о достигнутых ранее с Россией договоренностях.


Использованы фотографии:
https://vk.com/milinfolive
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