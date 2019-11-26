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Калининградский губернатор Алиханов - Лукашенко: И Белоруссия тоже наша, так как мы братья

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Глава Калининградского региона Антон Алиханов прокомментировал заявление президента Республики Беларусь по поводу «нашей области». Напомним, что Александр Лукашенко накануне назвал Калининградскую область «нашей», добавив, что Белоруссия «отвечала и отвечает» за неё.

Антон Алиханов в ответ на это заметил, что и Белоруссия в таком случае тоже "наша, так как мы братья". По словам Алиханова, между Калининградской областью и Белоруссией установились хорошие связи на разных уровнях: «и на человеческом, и на уровне предпринимателей».


Губернатор Калининградской области для РБК:

Ничего плохого Александр Григорьевич не имел в виду (...) Могу сказать, что и Белоруссия тоже наша - в том смысле, что это братский народ. Братья друг друга же не называют чужими. Мы отвечаем друг за друга.

Глава региона подчеркнул, что между областью и РБ активно развивается экономическое взаимодействие, за последние два года удвоился товарооборот.

Напомним, что накануне президент Белоруссии также отметил, что желает выстраивания партнёрских отношений с Евросоюзом. Лукашенко сделал такое заявление на встрече с главами МИД Финляндии и Швеции. При этом Финляндию и Швецию президент РБ назвал «образцом хозяйствования» для Республики Беларусь.

Материал БелТА:
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