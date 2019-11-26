Калининградский губернатор Алиханов - Лукашенко: И Белоруссия тоже наша, так как мы братья

Ничего плохого Александр Григорьевич не имел в виду (...) Могу сказать, что и Белоруссия тоже наша - в том смысле, что это братский народ. Братья друг друга же не называют чужими. Мы отвечаем друг за друга.

Глава Калининградского региона Антон Алиханов прокомментировал заявление президента Республики Беларусь по поводу «нашей области». Напомним, что Александр Лукашенко накануне назвал Калининградскую область «нашей», добавив, что Белоруссия «отвечала и отвечает» за неё.Антон Алиханов в ответ на это заметил, что и Белоруссия в таком случае тоже "наша, так как мы братья". По словам Алиханова, между Калининградской областью и Белоруссией установились хорошие связи на разных уровнях: «и на человеческом, и на уровне предпринимателей».Губернатор Калининградской области для РБК:Глава региона подчеркнул, что между областью и РБ активно развивается экономическое взаимодействие, за последние два года удвоился товарооборот.Напомним, что накануне президент Белоруссии также отметил, что желает выстраивания партнёрских отношений с Евросоюзом. Лукашенко сделал такое заявление на встрече с главами МИД Финляндии и Швеции. При этом Финляндию и Швецию президент РБ назвал «образцом хозяйствования» для Республики Беларусь.Материал БелТА: