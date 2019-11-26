Сенатор США: Началом тестов С-400 Турция пересекла красную черту

Это неуважение к США, к американскому президенту, к НАТО. И такое поведение Турции по американскому законодательству требует введения санкций.

Накануне турецкие силы ПВО начали тестирование радаров приобретённых у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Напомним, что проведение тестирования запланировано на два дня и завершится сегодня – 26 ноября. В первый день тесты проводились с применением самолётов F-4E и F-16 ВВС Турции.Как выяснилось, не смогли оставить без внимания эти тренировки в американском сенате. Так, сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен заявил о том, что, начав тесты российских зенитных ракетных комплексов, Анкара «пересекла красную черту».Крис Ван Холлен:Напомним, что ранее Вашингтон уже применил к Турции определённого рода санкции, выведя её из реализации совместной программы по созданию F-35. На тот момент турецкие лётчики в США уже проходили курс обучения пилотированию истребителей 5-го поколения. В итоге предназначенные для ВВС Турции истребители так и не были переданы Анкаре.На этом фоне всё тот же сенатор от Демпартии назвал действия Анкары по приобретению С-400 у Российской Федерации «нарушением американского законодательства». Власти Турции тогда на этот пассаж ответили вопросом: С каких пор американское законодательство стало распространяться так далеко, что «достаёт» даже до территории Турции?..