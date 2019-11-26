Стало известно, о чём Путин и Зеленский говорили по телефону

Затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

В Кремле подтвердили информацию, первоначально появившуюся в украинском медиапространстве и касающуюся состоявшегося телефонного разговора между президентами двух стран.Президент Украины, сообщая о телефонном разговоре, заявил, что речь зашла о «необходимости вернуть всё имущество, все вооружения и всю документацию», которые находились на украинских бронекатерах и буксире. Речь идёт о судах «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые на днях Россия передала Украине, а главком ВМСУ объявил, что РФ перед транспортировкой «угробила корабли», сняв с них даже розетки, плафоны и унитазы. При инспектировании этих судов Владимиром Зеленским выяснилось, что все эти «аксессуары» на месте и что главком ВМСУ сказал неправду.Вооружение и документацию осталась в России, так как относится к числу вещдоков по делу о незаконном вооружённом пересечении морских границ РФ судами («кораблями») украинского флота.У Зеленского отметили, что также он обсудил с Владимиром Путиным вопросы транзита российского газа и скорую встречу в Нормандском формате.Из публикации пресс-службы Кремля:Дополнительно отмечено, что условлено о продолжении контактов на различных уровнях.На этом фоне на самой Украине эксперты задались вопросом, почему за несколько дней до встречи Нормандской «четвёрки» решили предъявить «разведчика ГУР» - экс-«народного мэра» Горловки, заявившего, что он «все эти годы работал на Украину». Отдельные украинские эксперты отмечают, что появление «разведчика» в эфире с его заявлениями о том, что «Путин продолжает держать в уме планы по захвату Харьковской и Одесской областей», являются провокацией против Зеленского и самой встречи в Нормандском формате. Отмечено, от Зеленского могут потребовать комментариев по этому поводу.