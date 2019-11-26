Афганские будни советских миномётчиков

Война в Афганистане в памяти многих россиян продолжает оставаться незаживающей раной. В этом военном конфликте мы потеряли около 15 тысяч человек. В 90-е годы прошлого века, когда в стране начались бурные реформы и один за другим экономические кризисы, афганская кампания была практически вытеснена из общественного сознания наших соотечественников.Однако сегодня наше общество способно вполне беспристрастно анализировать и оценивать события тех лет, основываясь не только на выводах историков и исследователей, но и на воспоминаниях непосредственных участников тех событий, ветеранов Афганской войны. Во многом именно рассказы «афганцев» открывают нам глаза на подробности того десятилетия.По просьбам зрителей студия TacticMedia вместе с автором проекта «Мы воевали в Афгане» Михаилом Михиным решила продолжить серию интервью с ветеранами, в полной мере хлебнувшими военного лиха. Гостем этого видеоцикла стал миномётчик, артиллерист, авианаводчик Андрей Баранов. Он рассказал о долгом боевом пути, который ему пришлось пройти.В этом интервью речь пойдёт о военных буднях советских артиллеристов - миномётчиков на Афганской войне.