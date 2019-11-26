Рассказано об отказе Ельцина позвонить Дудаеву перед началом войны в Чечне
На страницах портала «Лента.ру» появился материал под громким названием «Стало известно о трагической фразе Ельцина перед началом чеченской войны». В материале ссылаются на заявление Валерия Борщёва, бывшего депутата Государственной Думы РФ, сопредседателя Московской Хельсинкской группы.
По словам Борщёва, которые приводятся на «Ленте.ру», президент страны Борис Ельцин отказался позвонить Джохару Дудаеву, который на тот момент являлся руководителем самопровозглашённой «Чеченской Республики Ичкерия».
Почему Борис Ельцин должен был звонить Джохару Дудаеву, а не наоборот, Борщёв не сообщает. Но он же утверждает, что войну не хотели допускать «ни российские, ни чеченские военные». По словам экс-депутата ГД РФ, «сторонами велись неформальные переговоры», в ходе которых Дудаев якобы отказался от идеи выхода Чечни из состава Российской Федерации.
Борщёв:
После этого к Ельцину отправился депутат Сергей Ковалев, который уговаривал его позвонить Дудаеву, чтобы не допустить начала войны. Однако президент ответил: «Ещё не время».
Исходя из этого заявления, судя по всему, предлагается сделать вывод о том, что война в Чечне началась в 1994 году только потому, что Ельцин «своевременно не позвонил Дудаеву».
О том факте, что к тому моменту Северный Кавказ уже был полем активной деятельности зарубежных спецслужб и эмиссаров международных террористических группировок, речи почему-то не идёт.
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