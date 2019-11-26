Рассказано об отказе Ельцина позвонить Дудаеву перед началом войны в Чечне

После этого к Ельцину отправился депутат Сергей Ковалев, который уговаривал его позвонить Дудаеву, чтобы не допустить начала войны. Однако президент ответил: «Ещё не время».

На страницах портала «Лента.ру» появился материал под громким названием «Стало известно о трагической фразе Ельцина перед началом чеченской войны». В материале ссылаются на заявление Валерия Борщёва, бывшего депутата Государственной Думы РФ, сопредседателя Московской Хельсинкской группы.По словам Борщёва, которые приводятся на «Ленте.ру» , президент страны Борис Ельцин отказался позвонить Джохару Дудаеву, который на тот момент являлся руководителем самопровозглашённой «Чеченской Республики Ичкерия».Почему Борис Ельцин должен был звонить Джохару Дудаеву, а не наоборот, Борщёв не сообщает. Но он же утверждает, что войну не хотели допускать «ни российские, ни чеченские военные». По словам экс-депутата ГД РФ, «сторонами велись неформальные переговоры», в ходе которых Дудаев якобы отказался от идеи выхода Чечни из состава Российской Федерации.Борщёв:Исходя из этого заявления, судя по всему, предлагается сделать вывод о том, что война в Чечне началась в 1994 году только потому, что Ельцин «своевременно не позвонил Дудаеву».О том факте, что к тому моменту Северный Кавказ уже был полем активной деятельности зарубежных спецслужб и эмиссаров международных террористических группировок, речи почему-то не идёт.