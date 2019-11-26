Портянки или носки: что носили солдаты Вермахта

Тема портянок довольно часто вызывает обсуждение со стороны историков, экспертов и обычных людей, которые знакомы с армейским бытом и обмундированием. При этом заинтересованная вопросом общественность обычно делится на две непримиримые группы: одни считают, что портянки никакого удобства для солдата никогда не представляли, вторые уверены в том, что именно портянки – самый подходящий вариант для солдатской ноги.Одна из обсуждаемых тем: а что использовали немецкие солдаты во время Второй мировой войны? Есть круг лиц, которые считают, что солдаты Вермахта носили исключительно носки, не используя портянок.В вопросе пытается разобраться автор канала Diodand. В сюжете рассказывается о том, что портянки использовали и немецкие солдаты тоже. Причём портянки немецкого варианта отличались размером: это были квадраты из шерстяной или фланелевой ткани размера 40 на 40 см.Если смотреть на инструкцию по ношению портянок немецкого образца, то на рисунках (в ролике) можно увидеть ногу в носке, поверх которого и наматываются портянки. Это говорит о том, что существовали различные варианты их использования. Отмечено, что немцы лестно отзывались о портянках.О тонкостях ношения портянок солдатами гитлеровской армии, а также о том, почему немецким солдатам нравилось ношение именно портянок, рассказывается в видеоролике: