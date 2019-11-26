Неизвестная авиация нанесла удар по нефтевозам на северо-востоке Алеппо

Военные самолеты, предположительно международной коалиции, нанесли несколько ракетных ударов по деревням в окрестностях Эль-Баба, подконтрольного протурецким группировкам на северо-востоке Сирии

Боевые самолеты неизвестной принадлежности нанесли серию ударов по протурецким силам на севере Сирии. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.Согласно распространенной информации, военная авиация неустановленной принадлежности в понедельник нанесла серию ударов по деревням в районе Эль-Баба, подконтрольным силам, выступающим на стороне Турции. Предполагается, что в налете участвовали самолеты международной коалиции во главе с США.- говорится в сообщении.Кроме того, сообщается, что "неизвестная боевая авиация" на северо-востоке провинции Алеппо, в районе Эль-Баба и Джалабруса нанесла серию из семи авиаударов по нефтеперерабатывающим предприятиям, принадлежащим проамериканским курдско-арабским силам. По данным, представленным ливанским телеканалом al-Mayadeen, в ходе авианалета также были уничтожены нефтевозы, принадлежащие курдам. Принадлежность самолетов и в этом случае не определена.