В "демократической" Грузии спецназ полиции разогнал протестующих дубинками и водомётами

В Грузии, стране победившей демократии и гордости в виде полицейских участков с прозрачными стенами, правоохранители приступили к силовому разгону акции протеста. Протестующие блокировали здание парламента, а также, как сообщают местные источники, не давали в течение нескольких часов президенту страны выйти из кафе, удерживая двери закрытыми.Разгон акции протеста начался ранним утром – около 5:00 по местному времени. При появлении полицейского спецназа в центре Тбилиси участники акции, оставаясь на своих местах, подняли руки, но это им не помогло. Демократичная грузинская полиция расправилась с протестующими с помощью водомётов. Предварительно высокие чины грузинской полиции потребовали от протестующих разблокировать здание и освободить площадь и улицы.В ходе разгона акции протеста задержаны 28 человек. Три человека в процессе действий полицейского спецназа получили различного рода телесные повреждения.За 10 минувших суток это уже второе применение силы полиции Тбилиси к протестующим. Помимо водомётов полицейский спецназ использует резиновые дубинки и другие спецсредства. В ходе акции 18 ноября были задержаны 37 человек. Задержанные полицией в итоге получили по решению суда до 13 суток ареста. Основная статья: неподчинение сотрудникам полиции.