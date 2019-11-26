Киев заявил о намерении закачивать транзитный газ в свои хранилища

Украина будет воровать российский газ в случае неподписания нового контракта на транзит его через украинскую ГТС в Европу. Об этом прямо заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, сделав соответствующую запись в Facebook.По словам Витренко, в случае отсутствия нового транзитного соглашения, Украина с нового года будет закачивать российский газ, идущий через украинскую газотранспортную систему в Европу, в свои хранилища. Он подчеркнул, что без договора российский газ будет считаться принадлежащим неопределенному собственнику и пока он не будет установлен, газ будет храниться в украинских подземных резервуарах.В то же время глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что российский газ, идущий в Европу транзитом через Украину, при отсутствии договора будет считаться контрабандой и, соответственно, изыматься до полного разбирательства.Напомним, что "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить существующий контракт на транзит газа на один год или заключить новый на тот же срок при условии "обнуления" взаимных претензий. В Киеве выступили категорически против, заявив, что надеются отсудить у "Газпрома" 22 млрд. долларов. При этом в "Нафтогазе" настаивают на заключении долгосрочного контракта на условиях Украины, что, в свою очередь, не устраивает "Газпром", которому пока требуется договор на короткое время.Действующий контракт на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. Пока все прошедшие переговоры закончились безрезультатно.