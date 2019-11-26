Минобороны взыщет с двух техников 31 млн. рублей за случайный пуск ракеты
Ракеты Х-29ТД перед установкой на самолет
Два авиационных техника с крымского аэродрома Саки выплатят Министерству обороны России около 31 млн. рублей за случайно выпущенную в ангаре авиационную управляемую ракету Х-29ТД. Об этом пишет "Коммерсает".
Крымский гарнизонный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим-техникам аэродрома Саки о взыскании суммы ущерба, причиненного государству в ходе их действий. Николая Зверева и Алексея Чебанова признали виновными в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ).
Постановлением суда Алексею Чебанову назначено ограничение по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% зарплаты в доход государства, а Николаю Звереву – год ограничения с выплатой 10%. На время ограничения военнослужащие не могут быть повышены в должности и в звании.
Как было установлено судом, 1 октября 2017 года военнослужащие-техники осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных средств поражения, в том числе двух ракет Х-29ТД. В нарушение регламента работ они не проверили исправность чековых механизмов одной из ракет, подав ток, что в свою очередь привело к срабатыванию пиропатронов.
Управляемая ракета Х-29ТД отправилась в полет, по пути снесла ворота и часть стены ангара, уничтожила другую аппаратуру и вторую ракету. Отметим, что длина Х-29ТД составляет около 4 метров при массе примерно 700 кг, 100 из которых приходится на боеголовку.
Первоначальный иск Минобороны к двум техникам составлял более 46 млн. рублей, так как именно на такую сумму был причинен ущерб, однако затем был сокращен до 40 млн., а затем и до 31 млн. рублей. Учитывая смягчающие обстоятельства и причинение вреда по неосторожности, суд назначил Звереву выплату 15 млн, а Чебанову - 16 млн. рублей. Сумма будет удерживаться из зарплаты военнослужащих.
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