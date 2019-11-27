Лукашенко. «Не наша война» и «его» деньги

И повторится всё, как встарь

«Все эти войны — не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Белоруссию. Всё разграблено, всё было уничтожено. Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Белоруссии осталась только узенькая полосочка — часть восточных губерний отошло России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас — Великая Отечественная война. Полностью Белоруссию стерли с лица земли. Это не наши были войны».

Мифы о Белоруссии

Что в сухом остатке?

Александр Григорьевич Лукашенко — человек, безусловно, далеко не глупый, но до зубного скрежета местечковый, предсказуемый и является носителем так называемого хуторянского мышления. Это означает, что ему нужно вкусно и много сейчас, а о завтра он не думает, в том числе о завтра собственной страны.Действует Лукашенко по отработанной, банальной и плоской как забор схеме. Сначала «батька» кидает в огород российско-белорусских отношений булыжник, некоторое время ждёт реакции, и, если в ответ не летит знатный кирпич, начинает что-то клянчить. Так было и в этот раз.21 октября в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар» Александр Лукашенко заявил:Не будем спорить с президентом. Нелепость его заявления не просто очевидна, но даже оскорбительна. И в первую очередь для граждан Белоруссии. Только вот, уже 14 ноября Лукашенко сделал вполне ожидаемый кульбит и попросил у России не продавать, а просто бесплатно отдавать современную военную технику стоимостью в миллиарды рублей Белоруссии. Подано это было под соусом того, что Минск «защищает» российский народ на своём направлении. От кого конкретно в современном мире защищает Россию страна, граничащая с Польшей, Украиной, Литвой и Латвией, Лукашенко, конечно, промолчал. Видимо, в голове местечкового начальника до сих пор страны, располагающие авиацией, флотом и средствами ПВО, штурмуют танковыми клиньями.И этой политикой Лукашенко пользуется много лет. Отмотаем время назад. Вернёмся в 2015-й год. Украина полыхает, Крым отчалил и вернулся домой, а некоторые товарищи в Белоруссии вздрогнули, глядя на соседа. При этом, мотивируемые перспективой кровавого майдана, всё чаще начали говорить о более скорой и глубокой интеграции Белоруссии и России. У батьки замаячила судьба перестать быть первым парнем на деревне.Поэтому Белорусский республиканский союз молодёжи, созданный по инициативе самого Лукашенко и являющийся кузней кадров для режима батьки, якобы самолично инициировал акцию «Цветы Великой Победы». За бравурной мишурой акция заключалась в том, чтобы приватизировать День Победы официальным Минском. Легендарные георгиевские цвета на ленте были заменены цветами белорусского флага. В рамках акции запустили самый настоящий агитпоезд, билборды городов были оклеены соответствующими плакатами, к акции даже привлекли оставшихся в живых ветеранов, дай бог им здоровья.Что же это получается? Когда конъюнктурные интересы припекли сплотить Белоруссию национальными цветами с привязкой к Великой Победе, то война оказывается вполне себе «нашей», а когда необходим виток очередного шантажа, то о войне можно и забыть. И эта ситуация обладает свойством воспроизводиться, т. к. откровенно дармовые средства, вкладываемые Россией в Белоруссию Лукашенко, видимо, развращают.Естественно, спора быть не может, выгодоприобретателем от проекта союзного государства является Беларусь. И дело даже не в пресловутых устрицах и креветках, видимо, выращенных Лукашенко в полесских болотах. За примером далеко ходить не надо. БелАЭС строится российскими специалистами за деньги Москвы, выделенные в рамках кредитной линии до 2035-го года. А вышеозначенное вооружение, под которым подразумеваются истребители Су-30СМ, продаётся Минску по внутрироссийским ценам. К тому же есть все основания полагать, что средства, затраченные на покупку истребителей, по сути, являются кредитом, выданным Москвой ранее не в целевых рамках, а в рамках несвязанной кредитной линии на усмотрение Александра Григорьевича.Непонимание этой политики мелкого шантажа, которая ничего, кроме вреда не приносит, цементируется множеством мифов, вращающихся в информационной сфере. Во-первых, существует мнение о фантастическом качестве белорусской продукции. Однако мало кто знает, что качество постоянно и неоправданно дорожающей экспортной продукции из Белоруссии сильно отличается по качеству от того, что продаётся в самой стране.Во-вторых, тщательно культивируется мнение о некоей «советской» стабильности. Это просто смешно. Если ваша стабильность напрямую зависит от финансовой клизмы из Москвы, то это уже не стабильность. И не стоит забывать, что Лукашенко в Европе как был «последним диктатором», так и остался.В-третьих, железобетонный порядок и сплочённость Белоруссии — тоже миф. Белорусские оппозиционеры ходят маршем по столице республики не менее систематически, чем братья по разуму в жёлтых жилетах. Сакральным в отношении оппозиционеров можно считать 2006-й год, который едва не стал годом победы так называемой Васильковой революции. По сути это был классический майдан: палатки, националисты и зарубежные делегации. Переворот не удался исключительно по причине жёсткой реакции официальной власти и разобщенности в рядах оппозиционеров.После провала «майдана» в Минске оппозиция начала использовать в качестве площадки для развала страны «Чернобыльский шлях», т.е. ежегодное шествие в память о Чернобыльской аварии. Конечно, трагедия Чернобыля — только повод для выдвижения меркантильных политических требований. Акция в данный момент объединяет крайне правые политические партии и местных либералов-западников.По скромному мнению автора, Лукашенко рискует поставить граждан Белоруссии в патовую ситуацию, в которой они будут на правах заложников. С одной стороны находятся оппозиционеры, готовые устроить майдан со всеми соответствующими последствиями. С другой стороны обосновался Александр Григорьевич, который недальновидно идёт на повышение ставок, рискуя просто по-человечески достать Москву и остаться у разбитого корыта, а заодно оставить при нём и весь народ. И первые сигналы усталости от такого «союзника», как Лукашенко и его команда, уже начали появляться.Не так давно концерн «Алмаз-Антей», производящий знаменитые комплексы С-300, С-400 и С-500, не считая корабельных комплексов ПВО и радиолокационных станций, приступил к сокращению закупаемых колёсных тягачей минского завода. Вызвано это было тем фактом, что белорусская сторона требовала стопроцентной предоплаты без каких-либо гарантий по срокам. Видимо, руководство минского завода решило пойти в кильватере своих же политиков, но не учло, что в ВПК, рассчитанном на результат, для политики маловато места. В данный момент «Алмаз-Антей» заменяет белорусскую продукцию на тягачи Брянского автомобильного завода. Ведь с каждым днём надежда на официальный Минск тает.