На первой "Варшавянке" для ТОФ поднят Андреевский флаг

Первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота принята в состав ВМФ РФ. Торжественная церемония поднятия Андреевского флага прошла 25 ноября на "Адмиралтейских верфях".ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" официально вошла в состав Военно-морского флота России. Присутствующий на церемонии начштаба – первый замглавкома ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский сообщил, что "Варшавянки" для ТОФ строятся по модернизированному варианту, отличающемуся от построенных однотипных подлодок для Черноморского флота. В чем заключаются отличия, он не пояснил.Гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков сообщил, что приемный акт на субмарину был подписан 21 ноября. "Петропавловск-Камчатский" войдет в состав 19-й бригады Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.Как ранее сообщали в Минобороны, подлодка "Петропавловск-Камчатский" успешно завершила государственные испытания, подтвердив заложенные в нее характеристики. Экипаж прошел полный курс освоения корабельных систем, агрегатов и комплексов вооружения на базе одного из ведущих учебных центров Военно-Морского Флота.Контракт на строительство серии из шести "Варшавянок" для ТОФ был подписан Минобороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года. ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" является седьмой субмариной данного типа, построенной для ВМФ РФ и первой в серии для ТОФ. Она была заложена 28 июля 2017 года, спущена на воду 28 марта 2019 года. Относится к третьему поколению дизель-электрических подводных лодок.Длина субмарины составляет 73 метра, ширина – 10 метров, предельная глубина погружения – 300 метров, скорость подводного хода – 20 узлов, автономность – 45 суток. Экипаж – 52 человека. Подлодки вооружены шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм, минами и ударными ракетными комплексами "Калибр".