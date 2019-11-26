Минобороны успешно вывело на орбиту спутник военного назначения

Космический аппарат, созданный на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, выведен на целевую орбиту, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников. Оптическая аппаратура космического аппарата также позволяет производить съемку поверхности Земли

Министерство обороны вывело на орбиту новый военный спутник. Ракета-носитель "Союз-2.1в" успешно стартовала с космодрома "Плесецк". Об этом сообщает военное ведомство.Как говорится в сообщении Минобороны, ракета-носитель "Союз-2.1в" стартовала с космодрома Плесецк в штатном режиме 25 ноября в 20:52 мск. времени. Через две минуты после старта ракета была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил.Космический спутник военного назначения в расчетное время был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют в штатном режиме.- сообщили в Минобороны.Прошедший запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" является вторым в этом году, совершенным с космодрома Плесецк. Предыдущий запуск был проведен 10 июля 2019 года.