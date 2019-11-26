Военных РФ используют для гарантии собственной безопасности: Курдские отряды обвинили турецкий патруль

Турецкие СМИ сообщают о самом протяжённом маршруте совместного патрулирования турецким контингентом и российской военной полицией на севере Сирии. В опубликованном материале говорится, что речь идёт об 11-м по счёту совместном патруле. Протяжённость его маршрута составила 58 км при дальности от границы Турции до 10 км.Основной участок патрулирования: Камышлы – Дерик.В сообщении есть данные о том, что четыре бронированных автомобиля сопровождали и средства авиации. О том, какие именно средства авиации использовала (и использовали ли вообще) российская военная полиция, не сообщается. Зато известно о том, что турки применяли беспилотный летательный аппарат для осуществления мониторинга обстановки с воздуха.Если верить турецким источникам, то никаких провокаций в отношении совместного патруля на этот раз не было.Между тем, в курдских формированиях, представители части которых распространяли заявление с призывом к местному населению, отказаться от нападений на российские военные патрули, обвиняют турецких военных в том, что они «специально участвуют именно в совместном патрулировании с российскими военнослужащими, используя российский патруль как своеобразную гарантию собственной безопасности». Как прикрытие. Такие заявления отдельных представителей курдских отрядов дают понять, что если бы турецкая армия патрулировала север Сирии в одиночку (без помощи ВС РФ), то это для них точно не было бы безопасно.