Польша 20 лет в НАТО

В 2019 году Польша отметила 20 лет своего членства в НАТО

Как по-европейски ответить на главные вопросы народа о членстве в НАТО

«Вхождение в этот блок означало принятие на себя как значительных обязательств (например, в сфере гражданского контроля над армией, чего не было в польской традиции), так и определенных действий в будущем в рамках, предусмотренных Вашингтонским трактатом.

Членство в НАТО приводит к тому, что польские вооруженные силы включаются в надгосударственные структуры, совершается обмен военными тайнами, а наши солдаты бывают под командованием офицеров из других стран. Все это означает очевидную передачу надгосударственной структуре полномочий, которые раньше считались существенными для суверенности страны».

«В рамках этой структуры все члены равны и решения принимаются единогласно. Хотя, конечно, решающий голос в НАТО принадлежит Соединенным Штатам, мы не имеем здесь дело с классическим случаем уступки суверенитета формально или фактически, в пользу доминирующего государства (как это было в рамках Варшавского договора). Мы не можем себе представить ситуацию, когда США или другие страны — члены НАТО угрожают нам военными или экономическими последствиями в случае не подчинения их воле».

«Этот контракт (на поставку вертолетов S-70i Black Hawk) важен для всей „авиационной долины", для всего Подкарпатья, для всей Польши. Это соединение стратегий развития и обеспечения безопасности — не только защита польского неба, но и укрепление нашей промышленности (контракт предусматривает сборку вертолетов в Польше).

Много польских фирм, малых и средних, получат возможность сотрудничества с Польскими авиационными заводами (PZL Mielec входит в концерн Lockheed Martin), чтобы создавать здесь этот многофункциональный вертолет S-70i Black Hawk».

«Последние аварии с участием постсоветских самолетов МиГ-29 ускорили процесс привлечения новых истребителей для нужд Польши. Страна стоит перед лицом беспрецедентных расходов на вооружение. Сумма в 185 миллиарда злотых (затраты на модернизацию до 2026 года) впечатляет».

Так хорошо это или плохо — быть членом НАТО?

«Я должен верить в НАТО и хочу верить в НАТО, как поляк. 20 лет в НАТО показали, что это союз успеха и мы должны держаться за него руками и ногами».

Послесловие