Минобороны узнало о подготовке новой провокации "Белыми касками" в Идлибе

Фейковые ролики об уничтоженных в ходе авианалетов и артиллерийских обстрелов гражданских объектах и якобы примененном химоружии в провинции Идлиб планируется разместить в социальных сетях и представить как доказательства преступлений правительства Сирии и действий ВКС России против мирных граждан

В сирийской провинции Идлиб, которую контролируют боевики террористических группировок, готовится очередная провокация. Подготовку инсценировки ведут боевики запрещенной в России террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" ( "Джебхат ан-Нусра") совместно с организацией "Белые каски". Об этом сообщает Министерство обороны России.Согласно поступившей информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, готовится инсценировка якобы нанесения авиаудара с использованием химических боеприпасов. Сообщается о прибытии в начале ноября в Идлиб неизвестных людей и трех грузовиков под охраной боевиков. В одном из грузовиков находилась профессиональная аппаратура для съемки и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой. В настоящее время идет отбор местных жителей на роль "жертв" в постановочной съемке.В Минобороны подчеркивают, что информация об участии в инсценировке "Белых касок" и боевиков из отряда полевого командира Абу Малека из "Хайат Тахрир аш-Шам", подтверждается по нескольким каналам.- заявили в Минобороны.Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия начала наступление на юго-востоке провинции "Идлиб". Основная задача – поэтапное взятие позиций террористов вдоль ключевых дорог с одновременным перекрытием снабжения боевиков. Кроме того, САА предпримет усилия по освобождению от террористов города Маарет ан-Нууман.