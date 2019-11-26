Во Франции сообщили о столкновении двух вертолётов в ходе операции против джихадистов в Мали

Французские СМИ публикуют срочные сообщения о происшествии в Мали. По материалам Le Figaro – издания, ссылающегося на пресс-службу министерства обороны страны, - в африканском государстве столкнулись два вертолёта объединённой миссии. Речь идёт об антитеррористической миссии, которую возглавляет французское военное командование.На данный момент сообщается, что в результате столкновения двух винтокрылых машин – множество погибших.Пресс-служба Елисейского дворца сообщает о как минимум 13 погибших французских военнослужащих. О погибших среди других представителей объединённого контингента данных нет.Напомним, что в Мали к контртеррористической миссии Париж привлёк военнослужащих из других стран НАТО и не только. Так, в этом государстве Африки действуют представители вооружённых сил Латвии, Украины и др.По некоторым сведениям, вертолёты принимали участие в боевой операции против джихадистов. По официальной версии, они не были сбиты с земли, а допустили столкновение в ходе одного из маневров.Среди погибших – шесть офицеров спецназа вооружённых сил Франции.Объявление о столкновении двух вертолётов Елисейский дворец сделал сегодня.