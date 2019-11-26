Робототехнический комплекс "Кунгас" начнёт поступать в войска в 2020 году

В этом году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса (РТК), разработанного в рамках опытно-конструкторской работы "КУНГАС". В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация. Как вы видите, работа по созданию РТК военного назначения не стоит на месте, а продолжается

Перспективный робототехнический комплекс "Кунгас" начнет поступать в войска для опытно-войсковой эксплуатации в следующем году. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.По словам генерала, Сухопутные войска завершили государственные испытания опытного образца перспективного робототехнического комплекса "Кунгас", и в 2020 году он начнет поступать в войска на опытно-войсковую эксплуатацию.- заявил он.В состав робототехнического комплекса "Кунгас" входят: носимый робот весом 12 кг, легкий робот весом 200 кг, возимый робот весом до 2 т, боевой робот "Нерехта" и роботизированная версия БТР-МДМ "Ракушка". Все входящие в состав комплекса роботы могут управляться из одного центра единой системой управления.Также Салюков сообщил, что в 2020 году начинаются опытно-конструкторские работы по созданию робототехнических комплексов "Штурм" тяжелого класса и "Соратник" среднего класса.