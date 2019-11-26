ВС Лаоса получили вторую партию модернизированных танков Т-72Б1 "Белый орёл"



Танки и боевая техника Советского Союза сыграли важную роль в революционном деле Лаоса и в настоящее время российское оружие по-прежнему имеет высокое качество

Вооруженные силы Лаоса получили вторую партию российских модернизированных танков Т-72Б1 "Белый орел". Бронетехника была доставлена морским транспортом во вьетнамский порт Тьен Са. Об этом сообщает BaoDatViet.По данным издания, российская боевая техника доставляется в порт Вьетнама, так как Лаос не имеет выхода к морю. После разгрузки техника на автотрейлерах доставляется уже на территорию Лаоса. В сообщении не говорится, сколько танков Т-72Б1 входит в партию, однако ранее сообщалось, что танки поставляются по 10 боевых машин в партии.Как ранее сообщалось, Лаос подписал контракт на поставку партии танков Т-72Б1 "Белый орел" производства 61-й бронетанкового ремонтного завода под Санкт-Петербургом (собственная разработка), так как ОБТ Т-72Б3 оказался для Лаоса слишком дорогим.- заявил в 2018 году министр обороны страны генерал-лейтенант Тянсамон Тяннялат во время посещения танкового завода.Первая партия T-72Б1 для Вооруженных сил Лаоса была выгружена во вьетнамском порту Тьен Са в середине декабря 2018 года, они даже поучаствовали в подготовке к параду, посвященному 70-летию создания лаосской Народной армии, прошедшей в конце декабря.По имеющейся информации, Лаосу поставляются танки "T-72Б1 Белый орел" в конфигурации, аналогичной той, которые были переданы в 2015 году ВС Никарагуа.На Т-72Б1 установлена система управления огнем, которая включает в себя прицел наводчика-оператора ПН-72 "Сосна-У" с автоматом сопровождения цели и панорамный прибор командира машины ПКП-72 "Соколиный глаз" с тепловизором третьего поколения. Смонтирована навигационная система. Пушка 2А46М калибра 125 мм снабжена улучшенным стабилизатором и позволяет применять управляемые ракеты. С орудием спарен 7,62-мм пулемет ПКТ. В состав боекомплекта входят 42 снаряда и 2500 патронов. На танке также имеется дистанционно управляемая установка с крупнокалиберным "Кордом" (12,7 мм) с 600 выстрелами. Машины оборудованы динамической защитой "Контакт". Мощность двигателя – 840 л.с. танк оснащен также вспомогательным агрегатом, питающим бортовые системы на стоянках без включения основного двигателя.Вес танка – 47 тонн, скорость – до 60 км/час, запас хода – 700 км. Экипаж – 3 человека.