Турция столкнулась с проблемами по комплектованию авиакрыла УДК-авианосца "Anadolu"

На палубе корабля смогут размещаться несколько самолётов типа F-35B, 4 ударных вертолёта T-129 Аtak, 8 транспортных вертолётов Seahawk и два БПЛА Anka.

На недавно завершившемся совещании командования ВМС Турции было заявлено, что авианосец «Анадолу» будет поставлен на вооружение турецких военно-морских сил в 2020 году. Речь идёт об универсальном десантном корабле TCG Anadolu с авианосной составляющей, который строится совместно турецкими и испанскими специалистами. Как отмечают производители, при строительстве используется около 68 процентов турецких комплектующих.При этом военные эксперты в Турции отмечают, что командование старается обходить стороной тему серьёзных проблем с этим УДК.Первоначально (когда боевой корабль только начинали строить) в турецких ВМС не скрывали, что основные надежды в плане формирования его авиакрыла возлагают на американские истребители F-35B.Даже в первых релизах содержались такие заявления:Но, как известно, США вывели Турцию из программы по истребителям пятого поколения, заявив, что это «плата за покупку у России ЗРК С-400». По сути, речь идёт об антитурецких санкциях со стороны США.Почему именно на F-35B делали ставку в Турции? Всё просто: при общей длине TCG Anadolu (L-408) в 232 м ему подходят самолёты с укороченным взлётом и вертикальной посадкой. F-35B именно такой.Таким образом, перед турецкими ВМС проблема: УДК в строй в 2020 году войдёт, но что использовать в качестве самолётной части его авиакрыла? Сосредотачиваться на штурмовиках AV-8B «Харриер» II, как на варианте закупок (притом, что их производство свёрнуто) - это не совсем то, чего изначально хотели турецкие ВМС. Поэтому, по большому счёту, вариантов два: либо продолжать вести переговоры с американцами по F-35B, либо на данном этапе отказаться от современного самолётного крыла для «Анадолу», превратив его в первую очередь в УДК-вертолётоносец. Официальная Анкара пока этой ситуации открыто не комментирует, способов выхода из неё - тоже.