Индия закупает в США морские пушки MK 45 Mod.4 калибра 127-мм
Индийские Военно-морские силы в скором времени могут получить на вооружение американские морские пушки MK 45 Mod.4 калибра 127-мм. Госдеп США намерен одобрить возможную продажу Индии до тринадцати таких пушек с соответствующим оборудованием.
Кроме самих орудий, Индия запросила продажу 3500 снарядов D349 и Mk 92 Mod 1. Общая стоимость контракта, включая орудия, снаряды, запасные части, обучение персонала, подготовку оборудования и т.д. обойдется индийским военным в 1,021 млрд. долларов. Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже еще 19 ноября этого года.
В Госдепе США по данному поводу заявили, что продажа пушек и техподдержка не изменит основной военный баланс в регионе.
Предполагается, что орудия Mk 45 Mod 4 будут устанавливаться на строящихся индийских фрегатах проекта 17А (тип Nilgirn, семь единиц) и эскадренных миноносцах проекта 15В (тип Visakhapatnam, четыре единицы). Сдача головного фрегата и головного эсминца этих серий намечена на 2021-2022 года.
5-дюймовое (127 мм) 62-калиберное орудие Mk 45 Mod 4 является морской пушечной системой производства компании BAE Systems, состоящей из 127-мм пушки L62 Mark 36 на креплении Mark 45.
Пушка предназначена для применения против надводных военных кораблей, а также поддержки десантных операций. Орудийная установка оснащена автоматом заряжания емкостью 20 снарядов. Скорострельность — 16 — 20 выстрелов в минуту (максимальная) и 10 выстрелов в минуту управляемыми боеприпасами. В расчет орудийной установки входит шесть человек: командир орудия, оператор пульта - наводчик и четыре заряжающих, которые находятся под палубой, обеспечивая непрерывность ведения огня.
Ранее сообщалось, что США удалось довести до 50 км дальность стрельбы орудия MK 45 Mod.4 новым снарядом, обозначающимся как Excalibur N5.
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