Индия закупает в США морские пушки MK 45 Mod.4 калибра 127-мм

Индийские Военно-морские силы в скором времени могут получить на вооружение американские морские пушки MK 45 Mod.4 калибра 127-мм. Госдеп США намерен одобрить возможную продажу Индии до тринадцати таких пушек с соответствующим оборудованием.Кроме самих орудий, Индия запросила продажу 3500 снарядов D349 и Mk 92 Mod 1. Общая стоимость контракта, включая орудия, снаряды, запасные части, обучение персонала, подготовку оборудования и т.д. обойдется индийским военным в 1,021 млрд. долларов. Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже еще 19 ноября этого года.В Госдепе США по данному поводу заявили, что продажа пушек и техподдержка не изменит основной военный баланс в регионе.Предполагается, что орудия Mk 45 Mod 4 будут устанавливаться на строящихся индийских фрегатах проекта 17А (тип Nilgirn, семь единиц) и эскадренных миноносцах проекта 15В (тип Visakhapatnam, четыре единицы). Сдача головного фрегата и головного эсминца этих серий намечена на 2021-2022 года.5-дюймовое (127 мм) 62-калиберное орудие Mk 45 Mod 4 является морской пушечной системой производства компании BAE Systems, состоящей из 127-мм пушки L62 Mark 36 на креплении Mark 45.Пушка предназначена для применения против надводных военных кораблей, а также поддержки десантных операций. Орудийная установка оснащена автоматом заряжания емкостью 20 снарядов. Скорострельность — 16 — 20 выстрелов в минуту (максимальная) и 10 выстрелов в минуту управляемыми боеприпасами. В расчет орудийной установки входит шесть человек: командир орудия, оператор пульта - наводчик и четыре заряжающих, которые находятся под палубой, обеспечивая непрерывность ведения огня.Ранее сообщалось, что США удалось довести до 50 км дальность стрельбы орудия MK 45 Mod.4 новым снарядом, обозначающимся как Excalibur N5.