Американским инспекторам показали гиперзвуковой "Авангард": открытость по договору
Российское министерство обороны продолжает демонстрировать беспрецедентную открытость в отношении зарубежных военных наблюдателей. Сегодня стало известно о том, что Россия показала американским инспекторам гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард». Речь идёт о комплексе с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Это новейшее гиперзвуковое оружие, которое начнёт поступать в Вооружённые силы России уже в декабре текущего года - в одну из частей Оренбургской области.
В военном ведомстве отмечают, что такого рода показ новейшей ракетной техники состоялся в рамках соблюдения нашей страной буквы Договора СНВ (по сокращению стратегических наступательных вооружений). Открытость по этому договору демонстрируется, кстати, на фоне заявлений в США о готовности выйти и из него.
Сообщение приводит ТАСС:
На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Российские военные показали американским коллегам МБР УР-100Н УТТХ, которые и оснащаются тем самым ядерным планирующим блоком. Вся эта система и носит название «Авангард», являясь по-настоящему передовым вооружением стратегического характера.
На первом этапе в ВС РФ поступят 2 полка «Авангардов», в каждом из которых будет по 6 МБР шахтного базирования. Напомним, что гиперзвуковой блок способен развивать скорость свыше 20 М (скоростей звука).
На фоне этого возникает вопрос: готова ли американская сторона допускать российских инспекторов на свои объекты, где ведутся разработки новейшего оружия или находятся его экземпляры?
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