Новая ракета «воздух-воздух» для Су-57?
Российская промышленность показала новую управляемую ракету «воздух-воздух», предназначенную для вооружения современных и перспективных истребителей. При этом речь идет только о показе – какие-либо сведения об этом изделии еще не публиковались. Несмотря на отсутствие информации, новое оружие уже привлекло внимание зарубежных СМИ.
Первый показ
Перспективную ракету «воздух-воздух» показали общественности 18 ноября. В этот день в Москве состоялась церемония открытия реконструированного производственного корпуса ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова. В мероприятиях приняли участие руководители г. Москва, в т.ч. мэр Сергей Собянин. Гостям предприятия показали модернизированные производственные площадки, а также некоторые изделия предприятия.
В рамках импровизированной выставки вместе с другой продукцией демонстрировались несколько авиационных ракет «воздух-воздух». Если основная масса таких изделий уже знакома специалистам и общественности, то одно из них впервые показывалось открыто.
К сожалению, пока известен только внешний вид ракеты, на основании которого можно сделать некоторые предположения и выводы. Название изделия и тактико-технические характеристики остаются неизвестными. Все это оставляет простор для оценок и прогнозов, в т.ч. самых смелых. Так, зарубежная пресса уже связала новую ракету с пятым поколением истребителей.
Технические особенности
На стенде в цеху уложили ракету, теми или иными особенностями заметно отличающуюся от других изделий. Вместе с ней показали ракеты Р-73 (вероятно, ее последнюю модификацию) и Р-77. Совместная демонстрация нескольких изделий позволяет оценить габариты новой ракеты.
Перспективная ракета получила цилиндрический корпус большого удлинения с боковым гаргротом для кабелей. Используется заостренный обтекатель, но его форма неизвестна – ракета демонстрировалась с защитной крышкой. В хвостовой части корпуса помещены четыре раскладываемые плоскости. Вероятно, это решетчатые рули со сбрасываемыми плоскими крышками. По всей видимости, ракета имеет только один набор плоскостей.
Неизвестная ракета отличается уменьшенной длиной – она короче представленных Р-77 и Р-73. Ее длину можно оценить примерно в 2,5 м. По диаметру корпуса и размаху рулей она сопоставима с Р-77 – 200 и 700 мм соответственно. Весовые показатели изделия неизвестны.
Что внутри?
Внешний вид ракеты позволяет определить некоторые особенности ее конструкции. Впрочем, полные тактико-технические характеристики установить не удастся – пока их не раскроет организация-разработчик.
Головной обтекатель изделия закрыт защитной крышкой значительных размеров и характерной формы. Устройства такого рода обычно используются на ракетах «воздух-воздух» с радиолокационной головкой самонаведения и радиопрозрачным обтекателем. Таким образом, новая ракета может иметь именно радиолокационную ГСН, хотя точный ее тип неизвестен. Может использоваться как активная, так и полуактивная или пассивная система. ГСН и соответствующая аппаратура занимают всю головную часть корпуса.
Непосредственно за ГСН располагается боевая часть. Вероятно, применяется «традиционный» осколочно-фугасный заряд. По окружности корпуса имеются небольшие окна – по-видимому, применен неконтактный лазерный датчик цели, следящий за всеми направлениями.
Центральная и хвостовая части корпуса отданы под двигательную установку. Отечественные ракеты «воздух-воздух» комплектуются твердотопливными двигателями, и новое изделие вряд ли является исключением. Впрочем, технические характеристики двигателя по фото определить не удастся.
Возможные характеристики
Внешний вид и предположения о внутреннем оснащении ракеты можно использовать для новых оценок. В частности, можно попытаться определить предназначение ракеты, а следовательно и другие особенности аспекты.
По своим размерам новая ракета уступает известным Р-73 и Р-77. Меньшие размеры изделия в целом и его двигателя позволяют считать, что оно относится к классу управляемых ракет малой или средней дальности. Максимальная дальность ракеты Р-77 достигает 110 км, но параметры перспективной ракеты должны быть скромнее.
Новая ракета вряд ли предназначается для ближнего боя. Отечественное оружие для таких задач оснащается инфракрасными ГСН, тогда как радиолокационные применяются на ракетах других классов.
Таким образом, скорее всего речь идет о ракете средней дальности, способной поражать цели на расстояниях в десятки километров. Точный тип ГСН неизвестен, и потому неясно, может ли ракета работать по принципу «запустил-забыл».
Новая ракета для нового самолета
Зарубежная пресса в первую очередь обратила внимание на уменьшенные размеры ракеты. Эту ее особенность связывают с развитием российской авиации, а именно с необходимостью применения на истребителе пятого поколения Су-57. С целью снижения заметности для радиолокаторов этот самолет может нести оружие во внутренних грузоотсеках. Они имеют ограниченный объем и предъявляют определенные требования к габаритам оружия.
Судя по доступным данным, новая ракета сможет перевозиться во всех грузоотсеках Су-57. Она свободно войдет как в основные отсеки, помещенные на оси самолета, так и в боковые, отличающиеся меньшими размерами. Таким образом, перспективный истребитель получит новое оружие, сочетающее высокие боевые качества и удобство эксплуатации.
В пользу версии о применении на Су-57 говорит сама логика развития вооружений и техники для ВКС. Истребитель пятого поколения уже пошел в серию, и потому все новые образцы оружия должны создаваться с учетом использования на нем. При этом не следует забывать и совместимость с другой авиационной техникой.
В контексте вооружений для Су-57 необходимо вспомнить новости последних лет. В разное время и на разных уровнях утверждалось, что в рамках программы ПАК ФА для перспективного самолета создается почти полтора десятка новых авиационных средств поражения всех классов. По всей видимости, одним из них является недавно показанная ракета от ГосМКБ «Вымпел».
Выводы по фотографии
Таким образом, несколько дней назад случайно (?) стали известны весьма интересные новости о разработке перспективных вооружений. Впервые показали перспективную ракету «воздух-воздух». Ее характеристики и возможности можно представить, но официальные данные такого рода пока не публиковались.
Однако ясно, что новая ракета сможет дополнить существующую номенклатуру вооружений ВКС и дать определенные преимущества. Кроме того, она должна стать важнейшим инструментом для истребителей последнего поколения – равно как и для более старой техники.
Поскольку новый образец уже показали представителям власти, а вместе с тем и общественности, можно ожидать, что вскоре о нем расскажут подробнее. Впрочем, сроки официального раскрытия данных остаются неизвестными. Характеристики ракеты могут опубликовать на днях или отложить эти события на будущие военно-технические выставки.
В целом последние новости напоминают, что отечественная промышленность продолжает разработку перспективных авиационных вооружений всех классов. Положительные последствия этого очевидны – параллельно с техникой нового поколения ВКС будут получать самые современные средства поражения.
- Автор:
- Рябов Кирилл
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