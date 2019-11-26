В США обеспокоены планами России развернуть "Цирконы" в Тихоокеанском регионе

Высокая маневренность "Циркона" и современные контрмеры радиоэлектронной борьбы делают данную ракету практически недоступной для перехвата даже самыми современными системами противоракетной обороны, находящимися на вооружении во всём мире. Причем даже скорость 3 Маха создает серьёзную проблему для системы ПРО AEGIS, развёрнутой на эсминцах и крейсерах США и их союзников. Этого достаточно, чтобы разорвать пополам крупные военные корабли и вывести из строя авианосец одним удачным попаданием

Соединенные Штаты выражают сильное беспокойство проходящими в России испытаниями перспективной гиперзвуковой ракеты "Циркон". Кроме того, Вашингтон обеспокоен возможными планами развернуть "Цирконы" и Калибры" в акватории Тихого океана.По данным издания, Россия ведет испытания перспективной гиперзвуковой ракеты "Циркон" и в скором времени должна принять ее на вооружение. Особое беспокойство в Вашингтоне вызывают возможные планы России по развертыванию данных ракет, а также ракетных комплексов "Калибр" в Тихоокеанском регионе. По мнению издания, это позволит России значительно усилить свое влияние там и положить конец господству американского государства.Издание пишет, что новейшая гиперзвуковая ракета "Циркон" может размещаться в тех же пусковых установках, что и уже стоящие на вооружении ВМФ ракеты типа "Калибр" или "Оникс". Это означает, что даже не вводя в строй новые корабли, Россия может обеспечить новыми ракетами уже имеющиеся.Несмотря на то, что характеристики и возможности "Циркона" всё ещё остаются засекреченными, в США выяснили, что ракета при попадании в даже крупный военный корабль на гиперзвуковой скорости буквально "разрезает его на две части", что естественно приводит к катастрофическому урону и полному уничтожению военного корабля- пишет издание.Еще одним поводом для головной боли американских военных является факт возможной продажи этих ракет или передачи технологий их создания Россией своему союзнику - Китаю.