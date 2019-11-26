В ГБР Украины объявили подозрение нардепу ВРУ и блогеру за призывы к расправе над Зеленским

Тебя надо мочить… в сортире.

Государственное бюро расследований сообщает об объявлении «подозрения» в отношении депутата Верховной рады Софии Федыны и её знакомой, блогера, Марии (Маруси) Зверобой. Это те самые дамы, которые в состоянии подпития, ведя трансляцию в прямом эфире из Львова, угрожали расправой президенту Украины Владимиру Зеленскому.Нужно отметить, что г-жа Федына является нардепом от партии «Европейская солидарность», у руля которой стоит экс-президент Украины Пётр Порошенко.На записи нардеп и блогер позволяют себе называть Зеленского «с..ой», «гопником», «совком», терминами откровенно нецензурного характера. При этом Федына и Зверобой на камеру заявляют, что Зеленского нужно «повесить или пристрелить», добавляя, что рядом с ним может взорваться и граната.Из того скандального обращения к президенту:Так сторонницы Порошенко отреагировали на поездку Зеленского на Донбасс, когда тот беседовал с местными жителями, выступавшими за разведение сил в Золотом и Петровском.В Главном бюро расследований сообщили, что объявлено подозрение по факту высказываний народного депутата Украины и другой гражданки Украины. Эти высказывания имеют признаки угрозы убийством президенту страны Владимиру Зеленскому во время исполнения им должностных обязанностей.Сама фигурантка (София Федына) отреагировала на это заявлением о том, что с сегодняшнего дня на Украине можно говорить о «режиме Зеленского».