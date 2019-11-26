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Китай провёл успешное лётное испытание новейшей МБР DF-41 (Дунфэн-41)

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Китай провёл успешное лётное испытание новейшей МБР DF-41 (Дунфэн-41)

В Китае прошло очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41). Об этом сообщает The Washington Times со ссылкой на данные, полученные от Пентагона.

Как сообщает газета, новое испытание китайской МБР DF-41, способной нести несколько ядерных боеголовок, было проведено без широкой огласки 22 ноября этого года. Это первое испытание, прошедшее после запуска ракеты в мае прошлого года. По данным американской разведки, МБР DF-41 уже стоит на боевом дежурстве, хотя об этом официально не сообщалось. На параде в Пекине, прошедшем 1 октября, Китай показал 16 мобильных комплексов с данной ракетой.


О планах по продолжению испытаний новейшей МБР DF-41 в марте этого года заявил глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Филипп Дэвидсон. Выступая в Конгрессе США он заявил:

Пекин продолжает испытания своей мобильной межконтинентальной баллистической ракеты DF-41, которая имеет разделяющуюся головную часть индивидуального наведения и дальность до 9300 миль (15 тыс. км)


По данным разведки США, одна ракета DF-41 может нести от шести до десяти ядерных боеголовок. Это первая китайская МБР с разделяющимся блоком, все прежние МБР оснащались одной мощной боеголовкой.

Ранее в Китае заявляли, что МБР DF-41 может достичь любой точки на территории США. В планах китайских военных значительно увеличить точность попадания ракеты по цели, полностью развернув собственную глобальную навигационную спутниковую систему "Бэйдоу".
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