День морской пехоты РФ. Где мы, там победа

27 ноября в нашей стране отмечается праздник всех тех, для кого девизом стали слова: «Там, где мы – там победа!» Это девиз российских морских пехотинцев – легендарных «чёрных беретов», которые по праву считаются одной из наиболее мобильных и боеспособных сил Военно-морского флота и всей России.На сегодняшний день морская пехота является родом береговых войск ВМФ РФ. Её назначение – высадка на территории или объекте (находящемся, и в море) противника, обеспечение подавления живой силы, удержание позиций, в том числе и для последующего прибытия более крупных сил.Праздничная дата 27 ноября имеет глубокую историческую отсылку. В этот день в далёком 1705 году царём Петром Первым был издан указ о создании полка морских солдат. По сути, это развитие «института» корабельных стрельцов, которые были известны и при царе Алексее Михайловиче. Но именно Пётр Первый, как бы сегодня сказали, на законодательном уровне ввёл то понятие, которое в итоге и трансформировалось в известное сегодня по всему миру сочетание слов «морская пехота».При Петре I морские солдаты чаще всего использовались с той целью, чтобы брать на абордаж вражеские корабли. Кроме того, морские солдаты задействовались для десантирования на побережье. При этом никакого отдельного (особого) вооружения для них в те времена не предусматривалось.Сегодня под задачи, которые выполняются морскими пехотинцами, имеются различные виды кораблей и катеров, включая катера на воздушной каверне (пример: проект 11770 «Серна»), малые десантные корабли на воздушной подушке (пример: проект 12322 «Зубр»). МДКВП позволяют десантировать отряды морской пехоты на побережье, достигая эффекта внезапности, что зачастую предопределяет исход всей боевой операции.Морская пехота ВМФ России сегодня способна выполнять боевые задачи в различных точках планеты, Мирового океана, в том числе задачи антитеррористического и антипиратского плана.«Военное обозрение» поздравляет «чёрных беретов» с профессиональным праздником!