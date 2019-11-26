В Баку прошла встреча глав генштаба МО РФ и Военного комитета НАТО

Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обсудили обстановку в кризисных регионах

В Баку состоялась встреча начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и главы Военного комитета НАТО главного маршала авиации Стюарта Пича. Об этом сообщает Минобороны РФ.На прошедшей в Баку встрече стороны обсудили меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов. До этого, в конце августа, Герасимов и Пич провели телефонные переговоры.- говорится в сообщении военного ведомства.Ранее в Минобороны неоднократно сообщали о наращивании НАТО военного потенциала на территории Европы, особенно рядом с российскими границами. В свою очередь Стюарт Пич назвал Россию "главным вызовом для НАТО".Сообщается, что в преддверии встречи с представителем НАТО, Валерий Герасимов провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а представитель НАТО встретился с главой Минобороны страны генерал-полковником Закиром Гасановым.Встреча Россия - НАТО на уровне начальника Генштаба и главы военного комитета была организована на нейтральной территории благодаря властям Азербайджана.