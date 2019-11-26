"Похищенные" с катеров ВМСУ унитазы "приплыли" к посольству Украины

SERB душой болеет за братскую страну и очень хотел вернуть ей боевую мощь морского флота

Украина символически «получила назад» якобы похищенные с возвращённых Россией боевых кораблей унитазы.Накануне в Москве прошла акция ряда инициативных граждан, которые в соцсетях были представлены как участники движения SERB. Суть акции состояла в том, что к посольству Украины в Москве были принесены унитазы и иные предметы аналогичного назначения, щедро украшенные карикатурным подобием государственной символики соседней страны. Также на представленном имуществе можно было увидеть названия возвращённых кораблей, в отдельных случаях - с пикантными изменениями. Таким образом якобы похищенные унитазы "приплыли" к посольству Украины.В сообществе SERB, информационная группа которого находится в соцсети «ВКонтакте», иронически объяснили этот перформанс сугубо добрыми намерениями.– говорится на странице движения.СМИ сообщают, что участники акции у посольства Украины в Москве были доставлены в местный отдел полиции, где на них составили административные протоколы.Примечательно, что произошедшее стало своеобразным ответом на аналогичную акцию, прошедшую у российского посольства в Киеве. Там к зданию также были принесены старые унитазы, настойка боярышника и иные предметы. Однако киевские правоохранители никак не отреагировали на этот "перформанс" в отличие от московских.